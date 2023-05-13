دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة اعتداء أحد المشجعين على المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، خلال مباراة الفريق مع ليدز يونايتد، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعند الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، نزل مشجع إلى أرض الملعب ووجّه بعض الكلمات إلى المدرب إيدي هاو، ثمّ قام بدفعه، قبل أن يلقي رجال الأمن القبض عليه ويخرجونه إلى خارج المستطيل الأخضر.

وقاد المدرب (45 عامًا) لاعبيه إلى تحقيق نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على حساب ليدز يونايتد، على أرض الأخير وبين أنصاره.

ووصل نيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، للنقطة 66 في المركز الثالث على سلم ترتيب أندية مسابقة (البريميرليغ)، فيما بات برصيد نظيره ليدز يونايتد 31 نقطة في المركز الثامن عشر.