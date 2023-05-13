دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت لقطات مصورة تظهر حديث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع اللاعب عمر السومة، تكهنات حول مستقبل المهاجم السوري مع العربي القطري وعودته لصفوف أهلي جدة السعودي.

وظهر أمير قطر واللاعب البالغ من العمر 34 عاماً يتبادلان الحديث على أعقاب تتويج نادي العربي بلقب مسابقة كأس الأمير.

وزعم مغرّدون على موقع تويتر أن الشيخ تميم بن حمد قد طالب السومة بالبقاء مع نادي العربي خلال الموسم المقبل.

وكان عمر السومة قد سجّل هدفين قاد من خلالهما رفاقه للفوز على نادي السد بنتيجة 0/3، والظفر بلقب مسابقة كأس الأمير بعد غياب دام 30 عاماً.

وانتهى موسم المهاجم السوري مع النادي الناشط في دوري نجوم قطر، بعد نهاية فترة إعارته من نادي أهلي جدة السعودي والتي امتدت لموسم واحد فقط.

ويرتبط السومة مع نادي أهلي جدة الذي تمكّن من الصعود لدوري الأضواء بعقدٍ يمتد حتّى صيف 2024.