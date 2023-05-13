في شباك فريق ألميريا.. هدف عبدالصمد الزلزولي يخطف أنظار جمهور الكرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف هدف اللاعب عبدالصمد الزلزولي أنظار جمهور كرة القدم، خلال مواجهة نادي أوساسونا ونظيره ألميريا، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 34 في الدوري الإسباني.

وتمكّن المهاجم المغربي من هزّ شباك ألميريا بطريقة جميلة للغاية، إذ راوغ مدافعي المنافس قبل أن يسدد الكرة بقوّة لتسكن أعلى الزاوية اليسرى لحارس المرمى، عند الدقيقة 51.

وتفوّق رفاق الزلزولي على ضيفهم ألميريا، المملوك لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وذلك بثلاثة أهداف لواحد.

ووصل عبد الصمد الزلزولي (21 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 6 مع نادي أوساسونا في مسابقة (لا ليغا)، هذا الموسم، إذ سجّل 4 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين.