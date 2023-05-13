بماذا رد رئيس الهلال عند سؤاله عن مفاوضات النادي مع ليونيل ميسي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض رئيس نادي الهلال السعودي، فهد بن نافل، التعليق على صحة التقارير الّتي تشير إلى دخول الفريق بمفاوضات مع ليونيل ميسي لضمّه إلى صفوفه، خلال المرحلة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن النادي الناشط في مسابقة دوري "روشن" يعمل على كسب خدمات اللاعب المتوج بكأس العالم 2022 في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاماً مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع ختام منافسات الموسم الجاري 2023/2022.

ورد بن نافل على سؤال الصحفيين، عما إذا كان فريقه في مفاوضات مع نجم منتخب "التانغو"، قائلاً: "لا تسألني عن ميسي، قلت لك لا تسألني، لو طلع شيء رسمي سوف يخبركم المكتب الإعلامي في النادي به، لكلّ حادث حديث".

وأبتعد رئيس "الأزرق الهلالي" عن نفي صحة التقارير المتداولة، لكنّه فضّل عدم الخوض في التفاصيل.

كما قال فهد بن نافل لقناة "SSC" السعودية، بعد نهاية مباراة كأس الملك بين الهلال ونظيره الوحدة: "أنا عندي المجموعة أهم من أي لاعب، أي نجم يأتي لنادينا يجب أن يعلم أنّنا فريق كبير، نهدف للإضافة والتحسين، الأهم هو الكيان والنادي والمجموعة".

وتابع بالقول: "لو ركزت على شخص ستخسر المجموعة، أنا يهمني المجموعة وكلّ العاملين في النادي".