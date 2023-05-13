فيديو محمد بن سلمان ولقطة مع اللاعب ياسر الشهراني يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة من مقطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان واللاعب ياسر الشهراني بنهاية مباراة نهائي كأس الملك بين ناديي الوحدة والهلال، الجمعة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول حوار مقتضب بين ولي العهد السعودي والشهراني، خلال مراسم التتويج لا يسمع ما دار بينهما إلا أن نشطاء ذهبوا إلى أن الأمير محمد بن سلمان "يطمئن عليه بعد إصابته بمباراة كأس العالم أمام منتخب الأرجنتين".

وكانت المباراة النهائية لكأس الملك والتي أقيمت على ملعب نادي الجوهرة في جدة قد انتهت لصالح فريق الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

ويذكر أن ياسر الشهراني، 30 عامًا، أحد اللاعبين المساهمين في تحقيق المنتخب السعودي لفوز تاريخي على الأرجنتين في مستهل المشوار كأس العالم بقطر 2022 وكان يُعتبر ركيزةً أساسية في تشكيل المدير الفني هيرفي رينادر، ويمتلك برصيده 70 مباراة دولية.