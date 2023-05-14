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نشر الأحد ، 14 مايو / أيار 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نال اللاعب أشرف حكيمي البطاقة الحمراء خلال مباراة جمعت نادي باريس سان جيرمان وأجاكسيو، وانتهت بفوز الأول بخماسية على أرضه وبين أنصاره، ضمن منافسات الجولة الـ 35 في الدوري الفرنسي.

فعند الدقيقة 75، تعرض ليونيل ميسي للعرقلة من أحد لاعبي المنافس لينفعل ماركينيوس وحكيمي غضباً ويدخلان في عراك مع عناصر نادي أجاكسيو.

وقد تبادل الظهير المغربي (24 عاماً) الضرب مع أحد اللاعبين، ليتمّ طردهما معاً.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي الّتي يتلقى فيها أشرف حكيمي البطاقة الحمراء، إذ سبق وأن طُرد في مباراة بين النادي الباريسي ونظيره لوريان، في أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

ويعتبر حكيمي ثالث لاعب في تاريخ نادي باريس سان جيرمان يتلقى البطاقة الحمراء في مباريات متتالية بمختلف المسابقات، بعد كلّ من دانيال برافو وجيروم ليروي، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.