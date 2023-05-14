(CNN) -- عانى اللاعب ليونيل ميسي عند عودته إلى التشكيل الأساسي لنادي باريس سان جيرمان، إذ أطلق بعض المشجعين صافرات استهجان عليه قبل وأثناء مباراة الفريق التي فاز فيها على نظيره أجاكسيو بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 35 في الدوري الفرنسي.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها النجم الأرجنتيني مع النادي الباريسي منذ أن تلقى تعليقاً فرضه النادي في وقت سابق من هذا الشهر، لقيامه برحلة غير مصرح بها إلى المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى غيابه عن جلسة تدريبية.

وسبق أن اعتذر المهاجم الفائز بكأس العالم 2022 إلى ناديه وزملائه، وعلى الرغم من ذلك ردد بعض أنصار الفريق هُتافات ضدّه عند عودته.

سبق أن تعرض ميسي لصيحات استهجان، هذا الموسم، إذ تعرض نجم منتخب التانغو مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لذلك من قِبل قسم كبير من الجماهير، في في مارس/ آذار الماضي.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، نفى ممثلو ميسي شائعات بأنه وافق على الانضمام إلى نادٍ في المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.