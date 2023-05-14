دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين نادي ريال مدريد وضيفه خيتافي، الّتي أقيمت على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، أمس السبت، حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

فعند الدقيقة 84، قرر مدرب فريق "الميرنغي"، كارلو أنشيلوتي، إجراء آخر تبديلاته من خلال خروج أسينسيو والدفع بأودريوزولا، بالتزامن مع معاناة كامافينغا من الإصابة.

ومع دخول أودريوزولا لأرض الملعب وتواجد أسينسيو على الخط، قرر المدرب الإيطالي العدول عن قراره السابق، وقد طلب خروج كامافينغا والإبقاء على أسينسيو.

واعتبر بعض المتابعين أن حكم المباراة قد ارتكب خطأً تحكيمياً فادحاً، إذ اعتقدوا أن مع دخول أودريوزولا للمستطيل الأخضر يعد التبديل قد تمّ تنفيذه بالفعل، ولا يمكن العدول عنه.

فيما رأى البعض الآخر عدم وجود أي خطأ وأكدوا على صحة القرار.

وكان ريال مدريد قد تفوّق على ضيفه خيتافي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ 34 في مسابقة (لا ليغا).