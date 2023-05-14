دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة كرة القدم بين ناديي بلد الوليد وإشبيلية، مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع 34 في الدوري الإسباني، حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

وقرر الحكم أنخيل أورتيز منح 4 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الأول، ثمّ تحصل نادي بلد الوليد على ركلة ركنية، لتصل الكرة إلى أقدام أحد لاعبي الفريق الذي سدد كرة قوية سكنت شباك حارس "النادي الأندلسي".

وكان الحكم أنخيل أورتيز قد وضع الصافرة على فمه بالتزامن مع تسديدة لاعب نادي بلد الوليد، ليقرر عدم احتساب الهدف، مما أشعل غضب لاعبي الفريق وكادره الفني.

وأثارت هذه الحالة التحكيمية جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتقد البعض أن على الحكم احتساب الهدف.

وخسر نادي بلد الوليد من ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد.