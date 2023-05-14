(CNN) -- ضاعفت لعبة كرة القدم مشكلات رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عندما شاهد فريقه المفضل، ساوثهامبتون، يخسر من أمام فولهام بهدفين دون مقابل، مما تسبب في هبوط النادي لدوري الدرجة الأولى وتوديع مسابقة الدوري الممتاز (البريميرليغ).

كان ذلك بمثابة نهاية لعشرة أيام صعبة بالنسبة لسوناك، بعد أن عانى حزبه المحافظ من هزيمة مدوية على نطاق واسع من الانتخابات البلدية التي أجريت في جميع أنحاء إنجلترا، الأسبوع الماضي.

كان ريشي سوناك جالسًا في المدرجات في ملعب "سانت ماري"، السبت، وشاهدًا على نهاية رحلة فريقه التي استمرت 11 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال روبين سيليس، مدرب ساوثهامبتون، بعد المباراة: "لقد كان يومًا صعبًا للغاية بالنسبة لنا جميعاً... للجهاز الفني، للاعبين، ولكن بشكل خاص لمشجعينا، الذين كانوا يدعمون ساوثهامبتون طوال حياتهم".

تمّ توثيق حب رئيس وزراء بريطانيا لنادي طفولته منذ فترة طويلة، وقد أشارت سيرة ذاتية لعام 2020 إلى التذكرة الموسمية لوالده وبطاقة عيد ميلاده الثامن عشر الموقعة من قِبل الفريق "التي أصبحت واحدة من أغلى ممتلكاته".

كما قال خلال حملته القيادية في أغسطس/ آب الماضي: "إذا تمكنت من إدارة نادي ساوثهامبتون لكرة القدم، فسأكون رجلًا سعيدًا للغاية".