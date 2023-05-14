دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف زكريا أبو خلال، مهاجم نادي تولوز، عن سبب رفضه المشاركة في مباراة فريقه مع نانت، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 35 في الدوري الفرنسي.

وشهدت مباريات هذا الأسبوع في فرنسا إطلاق حملة تدعم مثلية الجنس، وارتداء الأندية قمصان تحمل شعار "قوس قزح" المثليين في إطار مساندة هذا التوجه.

وقال المهاجم المغربي عبر حسابه في موقع تويتر: "لقد اتخذتُ القرار بعدم المشاركة في مباراة اليوم"، مُضيفاً: "أولاً وقبل كل شيء أرغب في التأكيد على أنني أحمل أقصى قدر من الاحترام لكل فرد، بغض النظر عن تفضيلاتهم الشخصية أو الجنس أو الدين أو الخلفية، وهذا مبدأ لا يمكن التعبير عنه بما فيه الكفاية".

وتابع اللاعب: "الاحترام هو قيمة أحتفظ بها في تقدير عظيم يمتد للآخرين، ولكنه يشمل أيضاً معتقداتي الشخصية، وبالتالي لا أعتقد أنني الشخص المناسب للمشاركة في هذه الحملة، أتمنى بصدق أن يتم احترام قراري كما نرغب جميعًا في أن نُعامل باحترام".

وكانت مواجهة نادي تولوز ونظيره نانت قد انتهت بالتعادل السلبي.