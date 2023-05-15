دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقل لاعبو وكوادر نادي برشلونة حافلة مكشوفة وحرصوا على المرور في شوارع المدينة للاحتفال بتحقيق الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني (لا ليغا) لموسم 2023/2022، وسط حضور جماهيري غزير.

وشارك النادي أنصاره الأفراح وترديد الشعارات والأهازيج وحمل الأعلام، احتفالاً بالظفر باللقب رقم 27 على مر التاريخ.

وهتفت جماهير الفريق الكتالوني باسم ليونيل ميسي، عقب ارتباط اسم النجم الأرجنتيني بالعودة لصفوف النادي، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في ختام منافسات موسم 2023/2022.

وكان لقب "لا ليغا" غائبًا عن خزائن برشلونة في آخر 3 مواسم، إذ يعود آخر تتويج لـلفريق الكتالوني بلقب المسابقة إلى عام 2019.

ونجح المدرب تشافي هيرنانديز في تحقيق ثاني ألقابه مع الفريق، إذ سبق أن قاد لاعبيه لحصد لقب كأس السوبر.