جماهير إسبانيول تفسد احتفال برشلونة بتحقيق لقب "لا ليغا".. ماذا فعلت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفسد جمهور نادي إسبانيول احتفال جاره برشلونة بتحقيق لقب الدوري الإسباني لموسم 2023/2022، وللمرة الـ 27 في تاريخ "الفريق الكتالوني".

وحسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني "لا ليغا" بعد تصدره سلم الترتيب برصيد 85 نقطة وبفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه، إثر فوزه على ضيفه إسبانيول بأربعة أهداف لاثنين، في ديربي كاتالونيا الّذي أقيم على أرض ملعب "كورنيلا البرات"، مساء الأحد، وضمن منافسات الجولة الـ 34.

ومع نهاية المباراة وعند احتفالات أفراد "الفريق الكتالوني" باللقب في دائرة منتصف الملعب، اقتحم جمهور نادي إسبانيول الميدان لإيقاف الاحتفالات، ليسارع لاعبو نادي برشلونة إلى غرفة الملابس.

وتوترت الأجواء في ممر الملعب، عندما حاول أنصار نادي إسبانيول الوصول للاعبي "الفريق الكتالوني" وإلقاء المقاعد والزجاجات الفارغة، إلّا أن رجال الأمن نجحوا في منعهم من الاقتراب من اللاعبين.

وكان لقب الدوري الإسباني غائباً عن خزائن نادي برشلونة في آخر 3 مواسم، إذ يعود آخر تتويج لـ "الفريق الكتالوني" بلقب المسابقة إلى عام 2019.