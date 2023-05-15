دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع مقطع فيديو تضمن كلمة للمدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال، فهد المفرج، بين شوطي مباراة نهائي كأس الملك مشيرين إلى أنها "غيرت مجرى المباراة".

وظهر المفرج في المقطع المتداول وهو يقول للاعبين في غرفة تبديل الملابس بين الشوطين: "إلعب بعقلك إلعب لناديك إلعب لعائلتك... 45 دقيقة فرص ما تتعوض... ما تتعوض في الحياة... ما تتكرر".

ووجه كلمات للاعبين بشكل منفرد حول ضرورة اللعب بهدوء ومسؤولية ثم قال لعلي البليهي: "ارفع راسك يا علي وأنا أكلمك".

وأكد الإداري في الهلال على ضرورة التضحية في الملعب وعدم توجيه اللوم بين اللاعبين على بعضهم.

وكان الهلال قد تغلب عل الوحدة بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله، ليحقق لقب كأس الملك تحت أنظار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وفيما يلي أبرز التغريدات: