دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن اللاعب المصري لنادي نانت الفرنسي، مصطغى محمد، أنه لم يشارك في مباراة الفريق أمام تولوز بسبب عدم رغبته بالمشاركة في جولة دعم المثليين في الدوري الفرنسي.

وقال مصطفى محمد في تغريدة على صفحته على موقع تويتر: "لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي أن أوضح موقفي".

وتابع اللاعب المصري قائلا: "احترام الاختلافات يعني احترام الآخر، احترام الذات، واحترام ما سيكون مشتركًا وما سيظل مختلفًا عليه".

وأردف مصطفى محمد: "أحترم كل الاختلافات وأحترم جميع المعتقدات والعقائد، ويمتد الاحترام للآخرين لكنه يشمل أيضا احترامي لمعتقداتي الخاصة".

وتابع اللاعب المصري: "وبالنظر إلى أصولي وثقافتي لم أستطع أن أشارك في هذه الحملة، وأتمنى أن يتم احترام قراري إلى جانب رغبتي بألا أجادل بذلك وأن يعامل الجميع باحترام".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشعلت جدلا في فرنسا بعد إعلانها أن اللاعب رفض المشاركة في المباراة لعدم رغبته بارتداء قميص يحمل ألوان دعم مجتمع المثليين، قبل أن يؤكد اللاعب نفسه ذلك.