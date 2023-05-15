المصري عمر مرموش ينضم إلى أحد أندية القمة في ألمانيا.. ومغردون يعلقون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الإثنين، ضمّ اللاعب عمر مرموش إلى صفوفه، قادمًا من نادي فولفسبورغ، في صفقة انتقال حر حتّى يونيو/ حزيران 2027.

وأصدر النادي الناشط في مسابقة الدوري الألماني (البوندسليغا) بيانًا عبر موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات المهاجم المصري لمدة 4 أعوام.

وقال عضو مجلس إدارة الرياضة في النادي، ماركوس كروش، على أعقاب الإعلان عن انضمام مرموش للفريق: "وقعنا مع لاعب سيعطي هجومنا مرونة أكبر، لقد أثبت عمر بالفعل جودته في الدوري الألماني، ولكن في نفس الوقت لا يزال لديه إمكانات كبيرة للتطور أكثر".

وأضاف كروش: "يسعدنا أنّنا تمكنا من إحضار مثل هذا اللاعب المثير والموهوب إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال مجانية".

كان مرموش (24 عامًا) قد ظهر في 34 مباراة مع نادي فولفسبورغ، في مختلف مسابقات الموسم الجاري، سجّل خلالها 6 أهداف.

وسبق أن شارك مرموش مع منتخب "الفراعنة" في 17 مباراة دولية، أحرز خلالها 4 أهداف.

أثنى مغرّدون في موقع تويتر على المهاجم المصري بعد اختياره التوقيع لأحد أندية القمة في ألمانيا.

إليكم أبرز التغريدات: