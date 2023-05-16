دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتجدد اللقاء بين نادي ريال مدريد الإسباني ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على أرض استاد الاتحاد مساء الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

يعوِل كل فريق منهما على هدافه لحسم المواجهة، والوصول إلى المشهد الختامي في مسابقة التشامبيونزليغ.

ستتجه الأنظار نحو كريم بنزيما وإيرلينغ هالاند، إذ يعتبران من أبرز العناصر في تشكيل الفريقين، على الرغم من عدم قدرتهما على هز الشباك في مباراة الذهاب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

في المسابقة الأوروبية هذا الموسم، ساهم المهاجم الفرنسي ( 35 عامًا) في إحراز 5 أهداف مع فريق "الميرنغي"، إذا سجّل 4 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

فيما ساعد المهاجم النرويجي (22 عامًا) في تسجيل 13 هدفًا مع فريق "السيتيسينز"، بعد أن أحرز 12 هدفًا وصنع واحدًا.

سبق للفريقين أن لعبا معًا في الدور ما قبل النهائي، العام الماضي، وحينها نجح بنزيما في تسجيل 3 أهداف في المباراتين، بينما لم يكن هالاند منضماً لنادي مانشستر سيتي.

تختلف التوقعات حول اللاعب الذي سيؤهل فريقه للمباراة النهائية، فمن برأيك؟