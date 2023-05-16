دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، كواليس حديثه مع فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، بعد نهاية مباراة الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأظهرت لقطات مصورة عناق اللاعب الإنجليزي لنظيره البرازيلي بعد صافرة النهاية، وتبادل الكلمات فيما بينهما.

ويتجدد اللقاء بين "السيتيسينز" و "الميرنغي"، مساء الأربعاء، في إياب الدور ما قبل النهائي من مسابقة التشامبيونزليغ.

وقال ووكر في مؤتمر صحفي يسبق المباراة: "ذهبتُ لأحتضن فينيسيوس لأنه حاول رفع الكرة من فوق رأسي (حركة مهارية)، كنتُ مثل: من فضلك لا تحاول ذلك مرة أخرى، لا أريد أن أكون محل سخرية".

وأضاف ووكر: "يخوض الملاكمون معركة ويتصافحون بعدها، أنت تعطي مستوى من الاحترام لأنهم يستحقونه، مساء الغد، سأمنحه الاحترام الذي يستحقه".

وتابع: "لا أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بمواجهتي له، إنها مباراة جماعية، كما أنها معركة شخصية ضد أحد أفضل اللاعبين في العالم، لقد واجهتُ العديد ممن كانوا جيدين مثله، أيّاً كان من يتم اختياره لألعب معه، ستكون معركة كبيرة".

وأتمّ ووكر: "أنا أمثل السيتي، وطموح النادي هائل، إذا لم أتمكن من التنافس مع هؤلاء اللاعبين الكبار، فلا ينبغي أن أكون هنا، أحتاج إلى التأكد من أنّني أواجه الأفضل وأن أتعامل مع الأفضل".