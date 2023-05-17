دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أنقذ ميشائيل ديلغادو، لاعب نادي الهلال، فريقه من الهزيمة أمام نادي اتحاد جدة، بعد تسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل 90+، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم فريق الضيف بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الملز، في الدوري السعودي.

وتمكّن اللاعب البرازيلي (27 عاماً) من هزّ شباك "النمور" في اللحظات الأخيرة عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليحتفل على طريقة اللاعب كريستيانو رونالدو الشهيرة والُتي تُعرف باحتفال "Sii".

وأظهرت لقطات مصورة رد فعل جمهور نادي اتحاد جدة عند احتفال ميشائيل بهدفه، وقد رموا بعض الأشياء عليه، مما أثار ضجةً على موقع تويتر.

ومع صافرة النهاية، دخل ميشائيل ديلغادو في مشادة مع لاعب "النمور"، عمر هوساوي، قبل أن يتدخل اللاعبون لفض الاشتباك بينهما.