دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون على موقع تويتر فيديو يظهر رد فعل الجماهير عند تنفيذ اللاعب كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، خلال مباراة نادي النصر ونظيره الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ 27 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

وتقدم النجم البرتغالي لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 52، وحينها حرص المتواجدون في مدرجات استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد على حمل هواتفهم، وتوثيق هذه اللحظة.

وتُعد هذه المرة الّتي يظهر فيها رونالدو ورفاقه في مدينة حائل، منذ انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً إلى صفوف "العالمي".

ونجح كريستيانو رونالدو في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف، قبل أن يضاعف زميله تاليسكا النتيجة لنادي النصر، ليتفوّق الأخير بثنائية.

وقال رونالدو عبر حسابه على موقع فيسبوك، عقب المباراة: "فوز مهم الليلة، 3 مباريات أخرى قادمة، نظل نؤمن حتّى النهاية".