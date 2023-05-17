دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار أمير سعيود، لاعب نادي الطائي، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انفعاله خلال مباراة فريقه مع نادي النصر، على أرض استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد، وضمن منافسات الأسبوع الـ 27 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

في الدقيقة 68، قرر مدرب نادي الطائي، الروماني ميريل رادوي، استبدال اللاعب الجزائري والزج بزميله عبد الوهاب جعفر، لينفجر الأول غضباً عند خروجه ويركل أحد مقاعد دكة البدلاء ويقوم بتحطيمه.

وخسر زملاء سعيود من رفاق كريستيانو رونالدو بهدفين نظيفين.

وتحدّث أمير سعيود عن رد فعله بعد استبداله، إذ قال لقناة "SSC" السعودية: "أمور عادية تحصل، كنت حابب أكمل المباراة، ونرجع في النتيجة ونتعادل، لكن في الأول والأخير المدرب عنده قراره".

وتابع بالقول: "هذه الأمور تحصل في كرة القدم، كنا نبغى نفرح الجمهور، إن شاء الله في المباريات المقبلة".