لسبب "غريب".. إيقاف مهاجم في الدوري الإنجليزي لـ 8 أشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، إيقاف إيفان توني، مهاجم نادي برينتفورد، عن اللعب لـ 8 أشهر وتغريمه بمبلغ مالي، بسبب 232 مخالفة تتعلق بالمراهنات.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانًا رسميًا، قال فيه: "تمّ تعليق إيفان توني من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بأثر فوري لمدة ثمانية أشهر، حتى 16 يناير/ كانون الثاني 2024، وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني (62.5 ألف دولار) وتحذيره بشأن سلوكه المستقبلي لخرق قواعد المراهنة للاتحاد".

وأضاف الاتحاد الإنجليزي: "تم اتهام المهاجم بـ 262 انتهاكاً لقاعدة FA Rule E8، في المجموع بين 25 فبراير/ شباط 2017 و 23 يناير/ كانون الثاني 2021".

وتابع: "سحب اتحاد الكرة فيما بعد 30 من هذه الانتهاكات واعترف بـ 232 المتبقية".

وأتمّ الاتحاد الإنجليزي: "يُسمح له بالعودة إلى التدريب فقط مع ناديه للأشهر الأربعة الأخيرة من إيقافه، اعتباراً من 17 سبتمبر/ أيلول 2023".

برز إيفان توني (27 عامًا) بقوّة في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم، قد ساهم في تسجيل 24 هدفًا، إذ أحرز 20 هدفًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة، كما سبق وأن تواجد في قائمة منتخب إنجلترا.