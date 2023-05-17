تشابي ألونسو يرد على أنباء تربطه بنادي توتنهام.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي باير ليفركوزن الألماني، على أنباء تربطه بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لتولي المهام الفنية للأخير، خلال المرحلة المقبلة.

يبحث النادي الناشط في مسابقة البريميرليغ عن مدرب جديد، وزعمت تقارير أن المدرب الإسباني البالغ من العمر 41 عامًا، من ضمن الخيارات المرشحة لشغل هذا المنصب.

وتحدّث ألونسو لوسائل الإعلام، خلال مؤتمر صحفي: "أنا سعيد هنا بالفريق والنادي، أنا لست قلقًا بشأن مستقبلي"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وسأل الصحفيون ألونسو، عمّا إذا كان سيظل مدربًا حتى عام 2024 على الأقل، أجاب: "هذا صحيح"، مستعبدًا فكرة الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل القريب.

وأشرف المدرب الإسباني على تدريب نادي ليفركوزن الألماني في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، خلفًا للسويسري جيراردو سيواني.

يستعد ألونسو لقيادة فريقه في مواجهة نادي روما الإيطالي، مساء الخميس، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي، وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتفوّق لاعبي جوزيه مورينيو بهدف.