رياضيون يتفاعلون مع بلوغ نادي الأهلي المصري نهائي دوري أبطال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق رياضيون على بلوغ نادي الأهلي المصري نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2022، بعد تجاوزه منافسه الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 0/4.

ووصل فريق "المارد الأحمر" للمشهد الختامي في (التشامبيونزليغ) الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي، والسادسة عشر على مر تاريخ مشاركاته في المسابقة، ليلاقي الوداد المغربي أو ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وحرص بعض من الرياضيين على التفاعل مع إنجاز النادي المصري، إذ قال المعلق الرياضي فارس عوض عبر حسابه على منصة تويتر: "النهائي 4 على التوالي النهائي 6 في اخر 7 سنوات النهائي 16 في تاريخه في أفريقيا، أنت تسأل دائما عن الطرف الذي سيقابل الأهلي المصري على لقب القارة".

وغرّد الإعلامي موسى البلوشي: "هو الأهلي دائما شخصية البطل، وجينات الفوز، وأرقام قياسية لا تتوقف، الأهلي إلى النهائي الرابع على التوالي والسادس عشر في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا بانتصار جديد وشباك نظيفة، على طريق الفوز بالأميرة للمرة الـ11..فعلا فخر الامة..".

وكتب حارس منتخب مصر السابق أحمد شوبير: "نهائي جديد ان شاء الله البطولة الافريقية أهلاوية مصرية".

وقال المعلق الرياضي خليل البلوشي: "بهدف حسين الشحات..الأهلي يؤكد هيمنته ويفوز إياباً في القاهرة مثلما فاز ذهاباً في رادس ويصعد رسمياً إلى نهائي دوري أبطال افريقيا كبير افريقيا..عينه لا تغيب عن اللقب فالأسد يحب عرينه وعرينُ الأهلي البطولة الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الكبيرة وهاردلك لنادي الترجي التونسي".

وهنأ نادي قاديش الإسباني نظيره الأهلي عبر حسابه الرسمي، قائلاً: "مبروك للنادي الأهلي التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".