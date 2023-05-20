ما مصير مدرب ريال مدريد مع النادي؟.. كارلو أنشيلوتي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بقاؤه مع الفريق حتى يونيو/ حزيران 2024، مستبعدًا فكرة الرحيل والإشراف على تدريب منتخب البرازيل.

وكان فريق "الميرنغي" قد تلقى خسارة قاسية من مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، ليتعرض المدرب الإيطالي لانتقادات واسعة.

تحدّث أنشيلوتي عن مستقبله مع ريال مدريد، إذ قال في مؤتمر صحفي يسبق مباراة "الميرنغي" وفالنسيا: "الكل يعرف وضعي جيدًا، لدي عقد حتى يونيو/ حزيران 2024، وقد أكد النادي بالفعل أنّني سأفعل عقدي، يعلم الجميع أن هذا بالضبط ما أريد أن أفعله".

عن علاقته مع رئيس مجلس إدارة النادي، فلورنتينو بيريز، قال أنشيلوتي: "تحدثنا أمس، كما نفعل في معظم الأسابيع، عقدنا اجتماعًا وقيّمنا المباراة وأظهر لي حبه ودعمه، تحدثنا أيضًا عن الموسمين الماضيين وسنواصل المضي قدمًا... للقيام بعمل جيد".

وتابع: "أنا أكثر... تلهفًا لأداء أفضل بعد الهزيمة الأخيرة، الرغبة في مدريد دائمًا في أعلى المستويات".

إضافة إلى توديع مسابقة التشامبيونزليغ من الدور قبل النهائي، خسر لاعبو أنشيلوتي لقب الدوري الإسباني لموسم 2023/2022 لصالح غريمهم برشلونة.