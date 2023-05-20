كاسيميرو يخطف الأنظار بـ "مقصية عالمية" في الدوري الإنجليزي الممتاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف كاسيميرو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، أنظار جمهور كرة القدم، بعد تسجيله هدفا خلال مباراة فاز فيها فريقه على نادي بورنموث، على أرض الأخير، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 37 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتمكّن متوسط الميدان البرازيلي (31 عامًا) من إحراز هدف "الشياطين الحمر" الوحيد، عند الدقيقة التاسعة، عبر ضربة مقصية داخل منطقة الجزاء.

ويُعد هدف كاسيميرو في شباك بورنموث، الذي حظي بالإشادة والإطراء من مشجعي الكرة، مُعتبرين أنه من أجمل الأهداف التي سجلها طوال مسيرته الكروية.

وصل متوسط ميدان منتخب البرازيل للمساهمة التهديفية رقم 6 في مسابقة البريميرليغ، إذ أحرز 3 أهداف وصنع مثلها.

فيما بَاتَ برصيد مانشستر يونايتد 69 نقطة في المركز الرابع على سلم الترتيب.