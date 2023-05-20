دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة تويتر مع فيديو يظهر ارتداء نجل كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، قميص نادي برشلونة الإسباني خلال غنائه رفقة شقيقاته.

ونشرت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي، فيديو عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام، السبت، أظهر طفل رونالدو مرتديًا قميص الفريق الكتالوني، عند ترديده إحدى الأغنيات رفقة شقيقاته.

يُعد كريستيانو رونالدو أحد رموز ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، وقد سجّل مع فريق "الميرنغي" 451 هدفًا في 438 مباراة خلال الفترة التي قضاها في إسبانيا بين عامي 2009 و2018.

انتقل رونالدو (38 عامًا) بصحبة أطفاله وصديقته جورجينا رودريغيز للعيش في المملكة العربية السعودية في أوائل يناير/ كانون الثاني 2023، عند انضمامه لنادي النصر.

ساهم كريستيانو رونالدو في إحراز 15 هدفًا مع فريق "العالمي"، في مسابقة دوري "روشن" السعودي، إذ سجّل 13 هدفًا وقدّم تمريرتين حاسمتين.