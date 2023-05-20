يورغن كلوب عن تغريمه من قِبل الاتحاد الإنجليزي: أين تذهب هذه الأموال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تساءل يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن المكان الّذي ستذهب إليه الأموال الّتي سيدفعها، بعد أن تمّ فرض غرامة مالية عليه من قِبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان المدرب الألماني قد تلقى عقوبة الإيقاف لمباراتين إضافة إلى تغريمه بمبلغ 75 ألف جنيه إسترليني (93 ألف دولار)، عقب تصريحاته عن حكم مباراة "الريدز" وتوتنهام هوتسبير، بول تيرني، إذ كشف كلوب أن الأخير تحدّث معه بشكل غير لائق خلال منحه بطاقة صفراء، إضافة إلى التشكيك بنزاهته وحياده.

وقال يورغن كلوب لوسائل الإعلام، خلال مؤتمر صحفي بثه النادي على صفحته بتويتر قبل مباراة ليفربول وأستون فيلا: "كنتُ أتوقع عقوبة، لا بأس، أود أن أعرف أين تذهب الأموال، إذا كان هذا لسبب جيد، فأنا سعيد بدفعها".

وأضاف مدرب "الريدز": "إذا احتفظ الاتحاد الإنجليزي بالأموال فسوف يتعيّن علينا التحدث مرة أخرى".

وتابع بالقول: "اعتقد الناس أن العقوبة ستكون أطول، يمكنني مشاهدة المباراة من موقع أفضل، وسأكون على اتصال بالطاقم التدريبي".

ويستعد المدرب الألماني لقيادة ليفربول في مواجهة أستون فيلا، على أرض ملعب "أنفيلد"، السبت، وضمن منافسات الجولة الـ 37 في مسابقة (البريميرليغ).