بصق لاعب نادي فنربخشة أثناء "سجود" المصري تريزيجيه يُثير جدلاً واسعاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار سامت أكايدين، لاعب نادي فنربخشة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه "بالبصق" خلال سجود محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب نادي طرابزون سبور، خلال مباراة الفريقين، في الدوري التركي.

وكان المهاجم المصري قد سجّل هدفاً من علامة الجزاء، خلال مواجهة فريقه وفنربخشة، ليسجد عقب احتفاله بالهدف، إلّا أن لاعب المنافس، سامت أكايدين، قام بالبصق بجانبه وأثناء سجوده، مما تسبب في غضب عدد من جمهور كرة القدم.

وأدان نادي طرابزون سبور هذه الواقعة عبر بيان رسمي، كما دعى إلى رفض مثل هذا التصرف.

وخسر رفاق "تريزيجيه" من ضيفهم فنربخشة، بثلاثة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 34.

وساهم محمود حسن "تريزيجيه" في تسجيل 11 هدفاً في الدوري التركي، هذا الموسم، إذ أحرز 8 أهداف وصنع 3.