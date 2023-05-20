دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصد نادي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2022، للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

ونال فريق "السيتيسينز" اللقب بعد خسارة منافسه أرسنال من أمام نوتينغهام فورست، بهدف نظيف، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 37.



وتصدر مانشستر سيتي سلم ترتيب مسابقة البريميرليغ برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه "الغانرز"، مع تبقي 3 مباريات للفريق.

ويعذ هذا اللقب الخامس للاعبي بيب غوارديولا في آخر 7 مواسم.

فيما خسر لاعبو ميكل أرتيتا اللقب، على الرغم من اعتلائهم سلم الترتيب لـ 248 يومًا. وأرسنال هو الفريق الوحيد الذي أخفق في التتويج بالمسابقة على الرغم من تحليقه في الصدارة لهذه المدة الزمنية، وفقًا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.