دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، عن اعتماده على أساليب غير تقليدية لتحفيز لاعبيه في ظل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، هذا الموسم.

وقال المدرب الإسباني إنه تمّ إحضار كلب من نوع "لابرادور" إلى مركز تدريبات الفريق لإظهار الحب بين أفراد "الغانرز"، إضافة إلى استخدام جسم مصغر لشجرة زيتون عمرها أكثر من 150 عامًا لتعزيز مفاهيم العناية بالهدف والاستمرار بالعمل الجاد.

وشهد الموسم الحالي منافسة شرسة بين نادي أرسنال ومانشستر سيتي على لقب مسابقة البريميرليغ.

وتحدّث أرتيتا لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يسبق مباراة "الغانرز" ونوتينغهام فورست، قائلاً: "نتحدث دائمًا عن الأسرة والتواصل، عائلة كبيرة مثلنا في النادي، أشعر أنّنا عائلة، نحتاج إلى كلب لتمثيل تلك العائلة، أعتقد أنه لا تزال هناك أشياء في النادي يمكن القيام بها للتواصل مع الناس، أن نكون أكثر اهتمامًا بالناس، لإظهار الحب".

وأضاف أرتيتا: "اخترتُ الكلب بعناية، وفي رأيي أنّه الممثل المثالي لما نحن عليه الآن، اسمه وين، كلنا نحب الفوز ويحتاج وين إلى الكثير من الحب، لذلك كان حب وين هذا هو الشعور الأساسي".

وتابع: "رد فعل اللاعبين والجهاز الفني كان مذهلاً، إنّه واحد منا، سيكون في هذه الرحلة معنا، إنه شيء يغير حالتك المزاجية، يمنحك كل الحب وفجأة تشعر بطاقة المكان، إنّه جميل فقط وبالنسبة لي هذه الأشياء مهمة جدًا".

وأردف: "يحتاج وين إلى المساءلة منا، لأنه يتعيّن علينا الاعتناء به أيضًا، وعواطفه وما يحتاجه".

وأتمّ مدرب أرسنال: "رمز آخر في النادي هو شجرتنا، يحتاج إلى الكثير من العناية أيضًا، إنّها شجرة زيتون، عمرها أكثر من 150 عامًا على غرار النادي، وعلينا الاعتناء بهذه الجذور كل يوم، والتأكد من عدم تعرضها للتسمم، وعدم تعرضها للتلف وأنها في حالة جيدة".