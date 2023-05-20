دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص روبرتو فيرمينو، مهاجم نادي ليفربول، على وضع بصمته في آخر مباراة له مع الفريق على أرض ملعب "أنفيلد"، إذ أنقذ "الريدز" من الوقوع في فخ الخسارة من أمام نادي أستون فيلا، ضمن منافسات الأسبوع الـ 37 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

كانت النتيجة تُشير لتقدم أستون فيلا بهدف، قبل أن يقدم النجم المصري محمد صلاح تمريرة حاسمة لزميله البرازيلي الذي وضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة، عند الدقيقة 89.

قاد فيرمينو فريقه إلى تجنب الهزيمة والحفاظ على آمال دخول المراكز الأربعة الأولى على سلم ترتيب البريميرليغ، لضمان التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كان هدف فيرمينو (31 عامًا) هو العاشر له في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، فيما وصل صلاح للأسيست رقم 11.

ودّعت جماهير ليفربول المهاجم البرازيلي في ظهوره الأخير على أرض ملعب "أنفيلد"، فيما ذرف اللاعب الدموع.

وتقرر أن يغادر صفوف "الريدز"مع نهاية الموسم الجاري، بجانب فيرمينو، كلّ من جيمس ميلنر ونابي كيتا وتشامبرلين.