دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حظي نادي برشلونة بأول ممر شرفي هذا الموسم في الدوري الإسباني من قِبل نظيره ريال سوسيداد، تكريماً له بعد فوزه بلقب مسابقة "لا ليغا" لعام 2023.

وحرص لاعبو فريق الضيف على تهنئة "الفريق الكتالوني" بلقبه الـ 27، إلّا أنّهم ألحقوا الخسارة به بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 35.

بعد صافرة النهاية، أقيمت مراسم تتويج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني، ثمّ انطلقت الاحتفالات بين أفراد الفريق والجماهير، وسط ترديد الشعارات والأغاني الخاصة بالنادي.

وشكر المدير الفني للفريق، تشافي هيرنانديز، كلّ من الجماهير واللاعبين والكوادر الإدارية والفنية على تحقيق هذا الإنجاز، على أعقاب التتويج باللقب.

فيما قال سيرجيو بوسكيتس في رسالته الأخيرة لجماهير فريقه: "أشكر كلّ اللاعبين الاحتياطيين والشباب الذين ساعدونا في الفوز بهذا اللقب، وخاصة الطاقم الموجود في الظل، لكنهم لا يقلون أهمية عن اللاعبين"، وفقاً للموقع الرسمي لنادي برشلونة.

وأكد متوسط الميدان (34 عاماً) الّذي تقرر رحيله عن صفوف "الفريق الكتالوني" مع نهاية الموسم الجاري أن هذا اللقب "مجرد بداية" لتحقيق ألقاب أخرى.