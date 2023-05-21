دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر إيدرسون، حارس نادي مانشستر سيتي، بشكل مختلف في مباراة فريقه مع تشيلسي، على أرض استاد الاتحاد، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 37 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صبغ الحارس البرازيلي شعره باللون الأزرق احتفالاً بفوز فريق "السيتيسينز" بلقب البريميرليغ لموسم 2023/2022.

وسيتم تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه بعد صافرة نهاية مباراة الفريق مع "البلوز".

وغرّد النادي عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر: "لمن كان يسأل على إيدرسون في المباراة الماضية".

وأثارت تغريدة نادي مانشستر سيتي تفاعلاً، إذ تُشير إلى تفوّق كاسح للفريق في مباراته الأخيرة، على حساب منافسه ريال مدريد الإسباني في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

وكان فريق "السيتيسينز" قد فاز برباعية نظيفة، وسط قلة فرض فريق "الميرنغي" مما جعل الحارس إيدرسون في وضع مريح.