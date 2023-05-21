دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائب رئيس الدولة في الإمارات، على فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2022، للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

وتعود ملكية فريق "السيتيسينز" إلى مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، تحت قيادة الشيخ منصور بن زايد، منذ عام 2008.

وقال الشيخ منصور بن زايد، في حسابه عبر تويتر، الأحد: "نبارك لنادي مانشستر سيتي تتويجه المستحق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثالثة على التوالي، متوجهين بخالص التهاني لجميع اللاعبين والطاقم الفني بقيادة غوارديولا ومشجعي الفريق في كل مكان".

وتابع: "متطلعين إلى مواصلة النادي إنجازاته في كافة البطولات وتعزيز مكانته بين الفرق العالمية".

في السنوات الأخيرة، حقق مانشستر سيتي ألقابًا عدّة، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة وكأس الاتحاد ودرع الاتحاد، إضافة لبلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 2021 و2023.