دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل رياضيون وغيرهم مع فوز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2022، للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع نادي أرسنال حسمها الفريق لصالحه في الأمتار الأخيرة.

وتعود ملكية فريق "السيتيسينز" إلى مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، تحت قيادة الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائب رئيس الدولة في الإمارات.

وحرص عدد من المؤسسات والشخصيات من مختلف شرائح المجتمع على تهنئة الشيخ منصور بن زايد بتحقيق فريقه لقب (البريميرليغ) لهذا الموسم، على حساب فريق "الغانرز".

وأشاد البعض بالانفجارات المتتالية الّتي حققها نادي مانشستر سيتي تحت إشراف الجانب الإماراتي، منذ عام 2008، إذ كان الفريق قد ظفر بألقاب عدّة منذ ذلك الوقت، ومنها: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة وكأس الاتحاد ودرع الاتحاد، إضافة لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 2021 و2023.

إليكم أبرز التعليقات على منصة تويتر عن فوز الفريق المملوك من الشيخ منصور بن زايد بلقب أحد أكبر الدوريات حول العالم: