دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة تويتر مع فيديو يظهر ممازحة محمد صلاح لابنته كيان، عقب حضور عائلة النجم المصري آخر مباراة لنادي ليفربول على أرض ملعب "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم.

وأظهر الفيديو قيام صلاح بشد شعر طفلته كيان على سبيل الدعابة، لتقوم هي الأخرى بنفس الفعل.

وحضرت زوجة محمد صلاح وطفلتاه، كيان ومكة، مباراة "الريدز" الأخيرة في مسابقة البريميرليغ في معقل الفريق لموسم 2023/2022، التي جمعته بنادي أستون فيلا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمس السبت.

وكان مهاجم "الفراعنة" قد صنع هدف فريقه الوحيد، ليصل للمساهمة التهديفية رقم 30 في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الجاري، إذ سجّل 19 هدفًا وقدّم 11 تمريرة حاسمة.