دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة ليدز يونايتد مع وست هام يونايتد، التي أقيمت على أرض الأخير، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 37 في الدوري الإنجليزي الممتاز واقعة طريفة.

وكان المدير الفني لنادي ليدز يونايتد، سام ألاردايس، قد وجد ورقة نقدية على خط الملعب ثمّ عرضها على الحكم الرابع على سبيل الممازحة، لكنّ الأخير رفض ذلك، قبل أن يعرضها على أحد مساعديه في الكادر الفني وقد رفض هو الآخر ذلك، ليقرر المدرب البالغ من العمر 68 عامًا وضعها في جيبه.

يُعرف ألاردايس بمواقفه الطريفة طوال مسيرته التدريبية، إذ في أوائل مايو/ أيار الجاري طالب أحد الحضور في مؤتمر صحفي بدفع مبلغ مالي لإحدى الجمعيات الخيرية، بعد أن رن هاتفه بالتزامن مع حديث المدرب.

تولى سام ألاردايس تدريب ليدز يونايتد منذ أسابيع، لقيادة الفريق إلى تجنب الهبوط للدرجة الأولى وتوديع مسابقة البريميرليغ.