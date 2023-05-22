دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار علي البليهي، مدافع نادي الهلال والمنتخب السعودي، جدلاً على منصة تويتر، بعد كشفه عن اعتماده أسلوب غير تقليدي عند منافسته للمهاجمين في أرض الملعب.

وتحدّث المدافع البالغ من العمر 33 عاماً عن كواليس مشاركته مع "الأخضر" في كأس العالم 2022، موضّحاً ما قاله لليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي خلال البطولة.

قال البليهي لبرنامج "ملعب SBC" السعودي: "لازم يكون عندك شخصية، لا أهتم للمهاجم الّذي سألعب أمامه على قدر ما يهمني نفسي وشخصيتي، اعتبر الآن كويس مع المهاجمين".

وأضاف علي البليهي: "منذ سنوات ومع نادي الأمل كنتُ أضع قطعتين بصل في جواربي، إذا أعتقدتُ أن المهاجم حركته متواصلة وأتعبني أقوم بتناول قطعة بصل ثمّ أتحدث معه لكي لا يرغب بالوقوف في جانبي".

وتابع: "لم أفعل ذلك في دوري المحترفين ولكن شكلي برجع لها في الموسم المقبل أمام أبرز المهاجمين".

وأوضح مدافع "الأزرق الهلالي" ما قاله لميسي بأعقاب لقاء المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني في افتتاح مشوار الفريقين في مونديال قطر، قائلاً: "قلتُ له لو لعبنا 3 أو 4 مباريات ضدّ بعض ما رح تفوز علينا إلى حين تحترمنا"، حسب قوله.

وواصل البليهي: "إذا جاء ليونيل ميسي للهلال رح أغيب يومين عن النادي حتّى لا يتذكرني".

عن المهاجم البولندي ليفاندوفسكي، قال علي البليهي: "قلتُ له باللغة العربية أنت أسوأ مهاجم وروميلو لوكاكو أفضل منك".