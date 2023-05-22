(CNN) -- متعة الرياضة هي عدم القدرة على التنبؤ بها، هناك المرشحون، الفائزون الدائمون، ولكن هناك أيضًا مكان للمستضعفين الحالمين.

لسنوات عديدة، غابت المنافسة الشرسة عن الدوري الألماني، إذ فاز بايرن ميونخ بعشرة ألقاب متتالية، دون أي مفاجآت في العقد الماضي.

في الواقع، آخر موسم لم يفز فيه "البافاري" بالبطولة كان موسم 2012/2011، عندما قاد مدرب ليفربول الحالي، يورغن كلوب، نادي بوروسيا دورتموند للحصول على اللقب.

كان من المقرر أن ينهي بايرن ميونخ البطولة كبطل للدوري، إذ بَات من المعتاد تحقيقه لذلك، لكن الأمور مختلفة هذا الموسم.

الفائزون باللقب في العديد من بطولات الدوري الأوروبية معروفون بالفعل، الدوري الإنجليزي الممتاز (مانشستر سيتي)، الدوري الإسباني (برشلونة)، الدوري الإيطالي (نابولي)، بينما في فرنسا يبدو من المرجح أن يتوّج باريس سان جيرمان بطلاً لدوري الدرجة الأولى، إذ يحتاج النادي الباريسي إلى نقطة واحدة فقط من المباراتين المتبقيتين ليحقق رقمًا قياسيًا في لقب الدوري الحادي عشر.

دفع ذلك عشاق كرة القدم للتطلع إلى الدوري الألماني للحصول على جرعة من الدراما في نهاية الموسم، مع تحديد البطولة في اليوم الأخير من البطولة.

تركت خسارة "البافاري" المفاجئة أمام لايبزيغ بنتيجة 1/3، الباب مفتوحًا أمام غريمه دورتموند لمنعه من الفوز بلقب الدوري الحادي عشر على التوالي.

أدى فوز بوروسيا دورتموند على نظيره آوغسبورغ بثلاثية، إلى تقدم دورتموند بنقطتين على منافسه بايرن ميونخ في صدارة الترتيب، مما يعني أن الفوز في آخر مباراة بالموسم على أرضه أمام نادي ماينتس سيضمن له اللقب.

قال سيباستيان كيل، مدير الرياضة في دورتموند، لوكالة "رويترز": "لا أريد حقاً إيقاف النشوة، لكن لا يزال أمامنا مباراة واحدة"، مُضيفًا: "نشعر بالنشوة، لكننا ما زلنا بحاجة إلى 90 دقيقة، لا يمكننا السماح بسحب هذا منا".

فيما قال توماس توخيل، مدرب البافاري، إنّه لا يوجد تفسير لكيفية خسارة فريقه على أرضه في حين أن الفوز كان سيضع بايرن في صدارة سلم الترتيب للفوز باللقب.

وتابع: "لا يمكن تفسير الهزيمة، توقفنا عن الحركة، توقفنا عن المساعدة، توقفنا عن إظهار الشجاعة".

حلّ توخيل محل جوليان ناغيلسمان الذي أُقيل في مارس/ آذار، ليقع بايرن في المركز الثاني بالجدول، لكن مدرب دورتموند السابق قد لا يكون قادرًا على قيادة فريقه الحالي إلى الكأس التي كانت ملكًا للفريق "البافاري" على مدى العقد الماضي.

يستعد بايرن ميونخ لمواجهة نادي كولن، صاحب المركز العاشر، في الجولة الأخيرة، على أمل تحقيق فوز وفشل مفاجئ لدورتموند في يوم أخير متوتر.