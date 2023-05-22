دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تضامنه مع لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، بعد تعرضه للإساءة العنصرية خلال مباراة الفريق مع فالنسيا في الدوري الإسباني (لا ليغا)، أمس الأحد.

وشهدت المباراة هُتافات مسيئة ضدّ المهاجم البرازيلي، لتُثير هذه الواقعة جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية حول العالم.

وقال رئيس "فيفا" عبر حسابه على منصة إنستغرام : "التضامن الكامل مع فينيسيوس، لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، والفيفا تقف مع جميع اللاعبين الذين وجدوا أنفسهم في مثل هذا الموقف، تظهر الأحداث الّتي جرت خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا أن هذا هو الحال".

وأضاف إنفانتينو: "وهذا هو السبب في وجود عملية مكونة من 3 خطوات في مسابقات فيفا يوصى بها على جميع مستويات كرة القدم".

وذكر جياني إنفانتينو الخطوات الثلاث في التعامل مع حالات العنصرية، قائلاً: "توقف المباراة أولاً، ثانياً يغادر اللاعبون الملعب ويعلن المذيع الداخلي أنّه في حال استمرار الهجمات سيتم تعليق المباراة، ثالثاً إذا استمرت الهجمات تتوقف المباراة وتذهب النقاط الثلاث إلى الخصم، هذه هي القواعد الّتي يجب تنفيذها في جميع البلدان وفي جميع البطولات".

وأكد رئيس "فيفا": "من الواضح أن قول هذا أسهل من فعله، لكننا بحاجة إلى القيام به ونحتاج إلى دعمه من خلال التعلم".

وسبق لفينيسيوس جونيور وأن تعرض للإساءة العنصرية في مباريات عدّة هذا الموسم، وتحديداً في مسابقة (لا ليغا).