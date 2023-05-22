دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، فريق شباب الأهلي بعد فوزه بلقب الدوري الإماراتي لموسم 2023/2022.

وحرص الشيخ محمد بن راشد على تهنئة اللاعبين والجهازين الفني والإداري في فريق شباب الأهلي بعد حصده للقب الثامن في تاريخه.

وخاطب الشيخ محمد بن راشد اللاعبين، قائلاً: "بجهودكم وعزيمتكم وإصراركم وروح الفريق والتفاهم كان الفوز من نصيبكم، من الممكن أن تحصل على المركز الأول، لكن التحدي الأكبر هو المحافظة عليه".

وغرّد الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في تويتر: "أثناء لقائي اليوم مع فريق نادي شباب الأهلي..الفائز بلقب دوري المحترفين..نبارك لهم فوزهم..ونتمنى للجميع أن تبقى رياضة الإمارات جامعة لشبابنا..ومظلة لجميع الطاقات المتميزة في بلادنا…ومعززة لوحدتنا واتحادنا".

وتفاعل عدد من المغردين مع استقبال الشيخ محمد بن راشد لأفراد فريق شباب الأهلي.

إليكم أبرز التعليقات: