أول قرار رسمي من ريال مدريد بعد تعرض فينيسيوس جونيور للإساءة العنصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدان نادي ريال مدريد الإسباني تعرض لاعبه فينيسيوس جونيور للإساءة العنصرية، في مباراة الفريق مع فالنسيا، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 35 في الدوري الإسباني.

ورددت جماهير فالنسيا المتواجدة في مدرجات ملعب "ميستايا" هُتافات مسيئة ضد المهاجم البرازيلي، لتُثير هذه الواقعة غضب الكثير من الرياضيين حول العالم.

وأصدر فريق الميرنغي بيانًا رسميًا، رفض من خلاله مافعله جمهور فالنسيا مع لاعبه، وأكد تقدمه بشكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في إسبانيا.

قال ريال مدريد في بيانه: "يؤكد نادي ريال مدريد رفضه الشديد وإدانته للأحداث التي وقعت أمس ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور".

وأضاف النادي: "تشكل تلك الوقائع هجومًا مباشرًا على النموذج الاجتماعي والديمقراطي للتعايش في دولتنا على أساس سيادة القانون".

وتابع: "يعتبر ريال مدريد أن مثل تلك الهجمات تشكل أيضًا جريمة كراهية، ولهذا السبب تقدّم بشكوى إلى مكتب المدعي العام للدولة، وتحديدًا إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، ليتم التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات".

وأوضح الميرنغي: "تنص المادة 124 من الدستور الإسباني على أن دور مكتب المدعي العام هو تعزيز السعي لتحقيق العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة".

وأتمّ النادي: "لهذا السبب، ونظرًا لخطورة الأحداث التي وقعت، لجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة للدولة، وسيكون مدعٍ خاص في أي إجراء يتم الشروع فيه".