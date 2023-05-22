دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة نادي ريال مدريد ونظيره فالنسيا على أرض ملعب "ميستايا"، أمس الأحد، وضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني أحداثاً جدلية.

وبعد الدقيقة 70، تعرض لاعب "الميرنغي"، فينيسيوس جونيور، لإساءات عنصرية من قِبل جمهور الفريق المضيف، مما تسبب في توتر الأجواء في الوقت المتبقي من زمن المباراة.

ودخل المهاجم البرازيلي في شجار مع لاعبي نادي فالنسيا، عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجهه.

وتستمر العنصرية في مطاردة اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، وتحديداً في مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم، إذ سبق وأن تعرض لهُتافات مسيئة خلال مباريات عدّة.

أعرب المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن غضبه، بعد تعرض فينيسيوس للإساءة العنصرية، وتحدّث لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة بفوز نادي فالنسيا بهدف.

وقال أنشيلوتي إنّه غير مهتم بمناقشة الخسارة، وعندما سئل عما يريد التحدث عنه، قال: "حول ما حدث هنا، أعتقد أن هذا أكثر أهمية، أهم من الهزيمة، أليس كذلك؟"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف المدرب الإيطالي: "أنا هادئ، لكن ما حدث اليوم لا ينبغي أن يحدث، الاستاد يصرخ "قرد" في وجه اللاعب، والمدرب يفكر في إخراجه من أجل ذلك، هناك شيء خاطئ في هذا الدوري".

وتابع: "قلتُ له إنّني لا أعتقد أن ذلك كان عادلاً، لم يكن ذنبه، ولم يكن هو المسؤول، واصل اللعب، وحصل أيضاً على بطاقة حمراء لا معنى لها، ومع ذلك، لدينا مشكلة".

وأردف: "يعتبر فينيسيوس أحد أفضل اللاعبين في العالم، لا يمكن أن تحدث أحداث عنصرية مثل هذه، فقد كان ذلك من الملعب بأكمله، وليس شخصاً واحداً، كما هو الحال في مناسبات أخرى، لا بد من إيقاف ذلك".

وأكد كارلو أنشيلوتي أن الرد على الإساءات العنصرية يجب أن يكون بإيقاف المباريات.

فيما كتب فينيسيوس جونيور عبر حسابه على منصة إنستغرام، بعد المباراة: "الجائزة الّتي فاز بها العنصريون كانت طردي، إنّها ليست كرة القدم، إنّها الدوري الإسباني".

من جانبه، غرّد حساب نادي فالنسيا: "يود النادي أن يدين علناً أي شكل من أشكال الشتم أو الهجوم أو الإهانة في كرة القدم".

وواصل: "من منطلق التزامه بقيم الاحترام في الرياضة، يؤكد النادي موقفه الرافض للعنف البدني واللفظي في الملاعب، ويأسف للأحداث خلال مباراة الفريق ضمن الجولة الـ 35 من لا ليغا أمام ريال مدريد".