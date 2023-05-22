تشافي يدعم فينيسيوس جونيور.. ويعلق على احتمالية عودة ميسي لبرشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، على واقعة تعرض فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، للعنصرية، خلال مواجهة فريقه مع نادي فالنسيا، في الدوري الإسباني (لا ليغا).

ورددت جماهير فالنسيا خلال حضورها في مدرجات ملعب "ميستايا" هُتافات مسيئة للمهاجم البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية.

تحدّث تشافي عن واقعة العنصرية تجاه فينيسيوس، في مؤتمر صحفي يسبق مباراة فريقه مع بلد الوليد، قائلاً: "إذا كانت هناك إهانة، فعليك إيقاف اللعبة، عليك أن تتوقف عن كل هذا، وقد حان الوقت للقول كفى، لست مضطرًا لتحمل كل أنواع الإهانات أثناء ساعات عملي"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف مدرب البلوغرانا: "إنها المهنة الوحيدة التي تقبل فيها الإهانات، لا أرى أي خباز أو معلم يتعرض للإهانات في العمل، حاول إهانة عامل بناء، أنا متأكد حينها أنه سيسقط حجرًا على رأسك".

وأعرب تشافي هيرنانديز عن دعمه لفينيسيوس جونيور الذي تعرض للإساءة العنصرية في أكثر من مناسبة هذا الموسم.

عن احتمالية عودة ليونيل ميسي لصفوف الفريق الكتالوني في المرحلة المقبلة، قال تشافي: "صفقة عودته معلقة في الهواء، ذلك يعتمد على أشياء كثيرة، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، إنّه لاعب كرة قدم مذهل".

وتابع بالقول: "إنه صديق لي، سنرى ما إذا كان يمكن أن يحدث ذلك أم لا، يعتمد ذلك أيضًا على النية والرغبة لديه".