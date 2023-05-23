أزمات قاسية تلاحق يوفنتوس الإيطالي.. ومدرب الفريق يشعر بالحسرة

(CNN) -- تحسّر مدرب نادي يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، على "عدم احترام" لاعبيه، بعد أن تمّ إبلاغهم بخصم 10 نقاط، فيما يتعلق بقضية مكاسب رأس المال، قبل وقت قصير من هزيمة الفريق أمام نظيره إمبولي بنتيجة 1/4، في الدوري الإيطالي.

خصم النقاط، الذي يأتي بعد تحقيق في تمثيل يوفنتوس والأندية الأخرى لمبيعات لاعبيها بين 2018 و2020، وبذلك يتراجع فريق "السيدة العجوز" من المركز الثاني إلى السابع على سلم ترتيب أندية الكالتشيو.

في يناير/ كانون الثاني، تمّ إصدار عقوبة لنادي يوفنتوس بخصم 15 نقطة، فيما يتعلق بصفقات الانتقالات، لكن تم إلغاء ذلك لاحقاً من قبل أعلى هيئة رياضية في إيطاليا، وأحيل الأمر إلى سلطات كرة القدم لجلسة استماع جديدة، وفقاً لوكالة "رويترز".

قال أليغري بعد هزيمة الفريق من إمبولي: "لقد فعل اللاعبون كل ما في وسعهم خلال الموسم، ما رأيناه الليلة كان انهيارًا عقليًا مفهومًا أيضًا، وجدنا أنفسنا مضطرين للعب من أجل اللحاق بالركب للمرة الألف، بعد أن علمنا بخصم النقاط قبل دقائق قليلة من المباراة".

وأضاف ماسيميليانو أليغري: "تستمر هذه القصة، إنها عدم احترام للعاملين، يجب اتخاذ القرار، هذا كل شيء".

خصم النقاط والهزيمة يعني أنه من غير المرجح أن يتأهل فريق "السيدة العجوز" إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يتأخر النادي بخمس نقاط عن ميلان، صاحب المركز الرابع، على سلم الترتيب، مع تبقي مباراتين هذا الموسم، ونقطتين خلف أتالانتا، صاحب المركز الخامس، الذي يحتل حاليًا مركز مؤهل للدوري الأوروبي.

في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، قال يوفنتوس إنه "يحيط علمًا" بقرار محكمة استئناف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ويحتفظ بالحق في إصدار استئناف محتمل.

ستكون آخر مباراتين لفريق "السيدة العجوز" هذا الموسم على أرضه أمام ميلان، الأحد، وخارجها ضد أودينيزي في 4 يونيو/ حزيران المقبل.