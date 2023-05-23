دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار محمود علاء، مدافع نادي الاتحاد السكندري، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انفجر غاضبًا من طرده في مواجهة فريقه مع نادي المصري، الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ 29 في الدوري المصري.

كان المدافع، البالغ من العمر 32 عامًا، تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 72، ثمّ تحصل على بطاقة صفراء ثانية عند الدقيقة 89، ليتم طرده من أرض الملعب.

مع خروجه، اعترض محمود علاء على قرار حكم المباراة، محمد الغازي، قبل أن ينفعل بشدة ويحطم كاميرا مصور المباراة.

وأعرب مدافع نادي الاتحاد السكندري عن اعتذاره بسبب ما بدر منه، إذ قال عبر حسابه في إنستغرام: "أقدم إعتذاري".

وتابع: "هو موقف خارج عن الإرادة تمامًا، وأنا على التزام شديد بإصلاح ما قمت به، وأن أكون عند حسن ظن حضراتكم وأقدم اعتذاري مرة أخرى لما تسببت به من خطأ".

وكان محمود علاء قد انتقل لصفوف نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة من نادي الزمالك، وقد ارتدى قميص "الفارس الأبيض" لسنوات عدّة.