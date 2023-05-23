دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأهل نادي نيوكاسل يونايتد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023، بعد أن احتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، قبل جولة واحدة من النهاية.

كان فريق "الماكبايس" قد تعادل سلبياً مع نظيره ليستر سيتي في الجولة الـ 37، ليضمن تواجده في المربع الذهبي في (البريميرليغ) والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

تعود ملكية نادي نيوكاسل يونايتد إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، واستحوذ الصندوق على الفريق في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021.

في الموسم الأول للنادي تحت قيادة الإدارة السعودية، احتل نيوكاسل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلّا أن النادي برز بقوّة في الموسم التالي، ليحقق إنجازاً غائباً منذ 20 عاماً بالوصول للمسابقة الّتي تضمّ أبرز الأندية الأوروبية.

أشاد مغرّدون على منصة تويتر بمشروع النادي، بإشراف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والّذي أثمر بعد مرور أقل من عامين على انطلاقه.

إليكم أبرز التعليقات: