بول بوغبا عن العنصرية في ملاعب كرة القدم: لم يتغيّر شيء وهذا هو الحل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد بول بوغبا، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، دعمه للاعب ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، بعد تعرض الأخير للإساءة العنصرية، خلال مباراة الميرنغي مع فالنسيا في الدوري الإسباني، الأحد.

وتلقى المهاجم البرازيلي هُتافات مسيئة من قِبل جماهير نادي فالنسيا، لتُثير هذه الواقعة جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية.

قال متوسط الميدان الفرنسي عبر حسابه على منصة إنستغرام، عن ما تعرض له فينيسيوس: "هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة أيضاً"، مُضيفاً: "لكن يجب ألا ندع ذلك يمر مرة أخرى، لدينا الكثير من الأمثلة، وأعتقد أنّنا جميعًا نتفق اليوم على أنه لم يتغيّر شيء منذ ذلك الحين".

وتابع: "الموز، أصوات الحيوانات، الأغاني ضدنا؟، إنه مرض عقلي وأعتقد أننا جميعًا نتفق على أن الإعلانات والشعارات لن تغير هؤلاء الناس".

وأردف بوغبا: "إذا تعلمت شيئاً واحدًا هذا العام، فهو أنه عندما يكون لدى شخص ما قلب أسود، فلا شيء ولا أحد يستطيع تغيير ذلك"، موضحًا: "إذا كانت المؤسسات لا تريد إيجاد حل حقيقي، فلنحاول أن نفعل ذلك بأنفسنا، لأنفسنا، الدعم الكامل لفينيسيوس جونيور".

ورد فينيسيوس على منشور بوغبا، فكتب: "سنقاتل من أجل أولئك الذين سيأتون بعد ذلك".

وسبق للاعب ريال مدريد أن تعرض للإساءة العنصرية في مباريات عدة هذا الموسم، وتحديداً في مسابقة الدوري الإسباني.