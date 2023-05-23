دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بنادي برايتون ومدربه روبيرتو دي زيربي، بعد ضمان الفريق المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل 2024/2023.

ويحتل برايتون، تحت قيادة مدربه الإيطالي البالغ من العمر 43 عامًا، المركز السادس على سلم ترتيب أندية مسابقة البريميرليغ، برصيد 61 نقطة.

ويلتقي فريق "السيتيسينز" مع نظيره برايتون، مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في مؤتمر صحفي يسبق المباراة، قال غوارديولا: "تهانينا لبرايتون على هذا الإنجاز المذهل بالتأهل إلى البطولات الأوروبية، كما يعد دي زيربي أحد أكثر المدربين تأثيرًا في آخر 20 عامًا"، مُضيفاً: "لا يوجد فريق يلعب بالطريقة التي يلعبون بها، إنه فريد من نوعه".

وتابع: "كان لدي شعور عند وصوله (روبيرتو دي زيربي) إلى الدوري الممتاز سيكون التأثير الذي سيحدثه على البطولة رائعًا، ولكن لم أكن أتوقع منه أن يفعل ذلك في مثل هذا الوقت القصير".

وأكمل بيب غوارديولا: "يصنعون في المتوسط 20-25 فرصة في كل مباراة ويسيطرون على الكرة بطريقة لم نشاهدها منذ فترة طويلة، وحارس المرمى يكون مثل لاعب خط الوسط".

وأتمّ مدرب مانشستر سيتي: "برايتون فريق بارع في تمرير الكرة ومعرفة متى يمررها، إنهم يعرفون كيف يتحركون في الوقت المناسب، لديهم الإيقاع الصحيح لتمريرها".

تولى دي زيربي تدريب نادي برايتون في سبتمبر/ أيلول 2022، بعد رحيل غراهام بوتر إلى نادي تشيلسي.